Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı vizyon projelerden Sosyal Yaşam Merkezi'nde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. İnşaat ilerlemesi yüzde 60 seviyesine ulaşırken, projenin çelik imalatları tamamlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Son yıllarda sanat, kültür ve spor başta olmak üzere birçok alanda hayata geçirilen yatırımlarla Kocaeli'yi daha yaşanabilir kentler arasına taşıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın vizyon projelerinden biri daha hız kesmeden ilerliyor. Yüzde 60 ilerleme seviyesine ulaşan yeni yaşam merkezinde çalışmalar yoğun tempoyla sürüyor. Tamamlandığında kentin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan proje, her yaştan vatandaşa hitap eden sosyal, kültürel ve sportif alanlarıyla öne çıkıyor.

DEV PROJEDE HUMMALI ÇALIŞMA

Yaklaşık 17 bin metrekare inşaat alanına sahip olan ve 7 bloktan oluşan Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi; konservatuvardan dil akademisine, kütüphaneden gastronomi atölyelerine kadar birçok farklı fonksiyonu aynı çatı altında buluşturacak. Proje kapsamında 1981 adet DSM kazık kullanılarak güçlü bir zemin altyapısı oluşturuldu.

ÇELİK YAPILAR TAMAMLANDI

Çelik yapıların +26.10 kotuna kadar olan montajları gözlem kulesi ile birlikte tamamlandı. Gözlem kulesinde son kontroller yapılırken, konservatuvar binasında dış cephe imalatları tamamlandı, cam montajları ise devam ediyor. Asansör ve çatı imalatlarında da sona yaklaşıldı.

HER BLOKTA AYRI AYRI İLERLEME

Projenin farklı bölümlerinde çalışmalar eş zamanlı sürdürülüyor.

Girişimcilik binasında dış cephe ve iç bölme imalatları tamamlanma aşamasına gelirken, gastronomi binasında mekanik ve elektrik imalatları devam ediyor. Dil Akademisi'nde dış cephe, bölme duvar ve mekanik tesisat çalışmaları sürerken, konferans salonunda çelik yangın boyası, cephe ve çatı imalatları devam ediyor. Kütüphane binasında beton ve çatı çalışmaları ilerlerken, su deposu imalatları tamamlandı. Saha dolgu ve altyapı çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

YAŞAMIN HER ALANI BU MERKEZDE BULUŞACAK

Sosyal Yaşam Merkezi tamamlandığında; konservatuvar, dil akademisi, kütüphane, gastronomi atölyeleri, doğal yaşam müzesi, dijital yayın stüdyoları, girişimcilik merkezi ve sivil toplum merkezleriyle kentin yeni cazibe noktası olacak. Eğitimden sanata, girişimcilikten kültüre kadar birçok alanı bir araya getiren merkez, Kocaeli'nin sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek.

KOCAELİ'YE DEĞER KATACAK

Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan Sosyal Yaşam Merkezi, Kocaeli'nin yaşam kalitesine yeni bir seviye kazandıracak. Her yaştan vatandaşa hitap eden çok yönlü yapısıyla proje, tamamlandığında kentin en önemli yaşam merkezlerinden biri olacak.