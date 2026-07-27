Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımını geleceğe taşıyan vizyon projelerine bir yenisini daha ekliyor. Şehrin ulaşım altyapısını güçlendiren yatırımları kararlılıkla hayata geçiren Büyükşehir, 2022 yılında tamamlanan İlimtepe Bağlantı Yolu 1. Etap'ın ardından şimdi de 2. Etap için düğmeye bastı.

KOCAELİ (İGFA) - Kent trafiğini kesintisiz, konforlu ve güvenli hale getirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Göç alan yapısı nedeniyle nüfusu her geçen gün artan Körfez'de ulaşım yatırımlarına hız veren Büyükşehir, 2022 yılında tamamlanan İlimtepe Bağlantı Yolu 1. Etap'ın ardından 2. etap için de önemli bir adım attı. Bu kapsamda haziran ayında ihalesi gerçekleştirilen projenin sözleşmesi imzalanırken, imalat çalışmalarının kısa süre içerisinde başlaması planlanıyor.

1.ETAPTA KAPSAMINDA NELER YAPILMIŞTI?

Körfez Yeniyalı Mahallesi'nden başlayarak İlimtepe Mahallesi'ne uzanan 5,2 kilometrelik yolun 1. etabı kapsamında önemli altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Otoyol geçiş köprüsü için 90 adet temel kazığı çakılırken, 45 adet kirişin montajı tamamlandı. 19 metre genişliğinde ve 128,7 metre uzunluğundaki köprü ile birlikte 1.120 metre duble yol inşa edildi. Ayrıca içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları, dere ıslahı, tretuvar ve parke çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında 670 metre yaya korkuluğu ile 970 metre oto korkuluk imalatı da hayata geçirildi.

3 MAHALLENİN TRAFİĞİNE DÜZEN

Anadolu Döküm Kavşağı'ndan başlayan yol, TEM Otoyolu üzerindeki geçiş köprüsüyle Yunus Emre Caddesi'ne bağlanıyor. Proje; Yeni Yalı, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerinden geçen güzergâhta trafik akışını daha güvenli ve düzenli hale getirdi. D-100 Karayolu ile İlimtepe Konutları arasında kuzey-güney aksında önemli bir bağlantı sağlayan yol, ilerleyen etapların tamamlanmasıyla Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli çıkışına kadar uzanacak.

İHALE TAMAMLANDI: 2. ETAP İÇİN GERİ SAYIM

Haziran ayında gerçekleştirilen ihale sonucunda İlimtepe Bağlantı Yolu 2. etap yapım işini Proyap İnşaat A.Ş. ve İnterkon Mühendislik Müşavirlik A.Ş. İş Ortaklığı üstlendi. 600 takvim gününde tamamlanması planlanan projede 2x2 bölünmüş yol hizmete sunulacak. Mevcutta 2x1 yol olarak hizmet veren İlim Caddesi, proje kapsamında modern ve yüksek standartlı hale getirilecek. Hürriyet Bulvarı'ndan başlayıp Dereli Sokak üzerinden ilerleyen güzergahta yapılacak iyileştirmelerle seyahat süresi kısalacak, trafik güvenliği ve sürüş konforu artacak. Bu kapsamda toplam 4,7 kilometre uzunluğunda 2x2 bölünmüş yol ve 2 kilometre bağlantı yolu inşa edilecek.

YOĞUN BİR İMALAT SÜRECİ PLANLANDI

Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar dikkat çekici büyüklükte; 911 bin metreküp kazı ve 100 bin metreküp dolgu, 70 bin metreküp toprakarme dolgu, 6.400 metreküp beton, 615 ton çelik donatı, 640 metre 2x2 ve 410 metre 3x3 hidrolik kanal, 145 bin metre toprakarme çelik şerit, 106.800 ton PMT-PMAT, 26.700 ton bitümlü temel, 18.400 ton binder, 13.000 ton aşınma, 8.350 metrekare parke, 4.100 metre bordür, 4.800 metre yağmur suyu hattı ve 170 adet aydınlatma direği. İlimtepe Bağlantı Yolu'nun 2. etabının tamamlanmasıyla birlikte Körfez bölgesinde ulaşım daha hızlı, güvenli ve konforlu hale gelecek.