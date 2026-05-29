Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kurum ve kuruluşlara yönelik yangına müdahale ve söndürme teknikleriyle ilgili eğitim vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele, Gölcük ve Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline verilen eğitimlerde yangına müdahale, tahliye süreçleri ve kriz anı koordinasyonu anlatıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaelli Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik gerçekleştirilen eğitime polis memurları ilgi gösterdi. Eğitim programında yangın anında ilk müdahale, ekip organizasyonu ve güvenli tahliye süreçleri uygulamalı olarak aktarıldı. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline de acil durum eğitimi verilirken, eğitimlerde olası afet ve acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri anlatıldı. Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen eğitimde ise katılımcılara yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı, acil tahliye uygulamaları ve kriz anı koordinasyonu hakkında bilgi verildi.

AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI MÜDAHALE

Kocaeli İtfaiyesi tarafından düzenlenen eğitimlerle emniyet personelinin afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesinin artırılması hedefleniyor. Eğitimlerin ilerleyen süreçte farklı kurumlarda da devam edeceği belirtildi.