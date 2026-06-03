Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çocuklara moral ve neşe aşılamayı hedefleyen Playland Eğlence Tırı, '5. Geleneksel Çocuk Festivali' kapsamında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çocuklarla buluştu.

MALATYA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çocuklara moral ve neşe aşılamayı hedefleyen Playland Eğlence Tırı, '5. Geleneksel Çocuk Festivali' kapsamında Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki çocuklarla buluştu.

Doğanşehir Belediyesi ve Playland iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik, Doğanşehir Belediyesi Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Festival kapsamında alana kurulan ücretsiz dev oyun parkurları ve eğlence alanları, çocukların yoğun katılımıyla adeta bir şölen havasına büründü.

Depremin izlerini silmek ve miniklerin yüzünü güldürmek amacıyla düzenlenen festivalde çocuklar, gün boyu coşku dolu anlar yaşadı.Belediye Başkanı Mehmet Bayram: 'Birlikte Daha Nice Güzel Etkinliklere'Etkinliğe katılarak çocukların sevincine ortak olan Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, organizasyondan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çocukların heyecanını paylaştığını belirten Bayram, şunları söyledi:'Çocuklar kadar ben de heyecanlıyım. Belediyemiz öncülüğünde ve Playland iş birliğiyle düzenlediğimiz 5. Çocuk Festivali'nde miniklerimiz doyasıya eğlendi, unutulmaz anılar biriktirdi. Katılan ve bu coşkuya ortak olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Birlikte daha nice güzel etkinliklere imza atacağız. Bu anlamlı organizasyona destek olan, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve Playland ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.'İki gün boyu süren festivalde, oyun alanlarının yanı sıra çeşitli aktivitelerle de çocukların sosyalleşmesine ve deprem psikolojisinden uzaklaşmalarına katkı sağlandı. İlçe sakinleri, çocuklarına bu imkanı sunan Doğanşehir Belediyesi'ne ve Playland yetkililerine teşekkürlerini iletti.