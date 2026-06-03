Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahalle yollarında ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla teknolojik araç ve aparatlar ile saha gücünü güçlendiriyor. Bu kapsamda A Takımı personeli, 4 mevsim sahada kullanılacak çok işlevli araç ve akıllı aparatlar için eğitimlerini tamamladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nde yol kenarı temizliği, bariyer altı bakımı, ot biçme, levha ve yüzey yıkama gibi birçok işlem, yeni nesil ekipmanlarla daha hızlı, güvenli ve ekonomik şekilde yapılacak.

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı personeli, bu özel araç ve aparatları etkin şekilde kullanmak için bir hafta süren kapsamlı eğitim aldı.

Eğitimlerde aparatların montaj ve demontaj işlemleri, farklı saha koşullarında kullanım teknikleri ve olası durumlara yönelik senaryo uygulamaları gerçekleştirildi.

4 MEVSİM SAHADA GÖREV YAPACAK

Çok amaçlı araçlara entegre edilen bariyer altı çim biçme aparatı, ot temizleme fırçası, yol kenarı temizleme ekipmanları ve yıkama sistemleri sayesinde ekipler hem kent merkezinde hem de kırsal bölgelerde daha etkin çalışma yürütecek.

Aparatlar, yol kenarlarında görüşü engelleyen otların temizlenmesi, yağmur suyu akışının korunması, trafik levhalarının görünürlüğünün artırılması ve bariyer çevrelerinde güvenliğin sağlanması gibi kritik alanlarda kullanılacak.

EĞİTİMİ TAMAMLAYAN PERSONELE SERTİFİKA

Eğitimlerin sonunda A Takımı personeline sertifikaları Yol ve Bakım Dairesi Başkanı Hakan Kocatürk ve yetkili firma temsilcisi tarafından teslim edildi. Yeni sistemle birlikte araçlar, 4 mevsim 7/24 esasına göre sahada görev yapabilecek.