Son iki yıl içerisinde Malatya'nın dört bir yanında devam eden inşaat çalışmaları ile birlikte alt yapı ve üst yapı yatırımlarını yoğun bir şekilde sürdüren, şehrin hemen her köşesini adeta şantiye alanına çeviren Malatya Büyükşehir Belediyesinden ilçelerde de yatırım ve hizmetlere yoğun bir şekilde devam ediliyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerine yeni Belediye Hizmet Binaları yapılıyor. Hazırlanan proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Akçadağ Belediyesi arasında protokol imzalanarak Akçadağ Belediyesi Yeni Hizmet Binası yapım işi ihale edildi. Yüklenici Firmaya yer teslimi yapılarak inşaat süreci başlatılmış oldu.

Doğanşehir Belediyesi ile de imzalanan protokol doğrultusunda Doğanşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası işi Mayıs ayı içerisinde ihale edilecek.

Projesi Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Akçadağ ve Doğanşehir Belediyeleri Yeni Hizmet Binaları; Bodrum+Zemin+2 kattan oluşuyor. Yeni Belediye Binalarının oturum alanı 1067 metrekare, inşaat alanı 3884 metrekareden oluşuyor.

Proje kapsamında; bodrum katta; ıslak ve teknik hacimler, sığınak, Başkanlık otoparkı, arşiv, Kadın/Erkek Mescit, çay ocağı, depo ve yangın kaçış holleri; zemin katta Ofis birimleri, karşılama alanı, konferans salonu ve fuaye alanı, birinci katta ofis birimleri, yangın kaçış holleri, ıslak hacimler, çay ocağı/depo ve arşiv, ikinci katta ofis birimleri, yangın kaçış holleri, ıslak hacimler, çay ocağı/depo ve Başkanlık Makamı bulunuyor.

Dirençli, modern ve daha yaşanabilir bir Malatya için gece gündüz demeden yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, iki yıldır adeta bir şantiye şefi gibi Malatya'nın hemen her inşaat alanında bulunduklarını ve çalışmaların içerisinde yer alarak işlerin daha hızlı ilerlemesini sağladıklarını belirtti. Malatya merkezde alt ve üst yapı yatırımlarında artık final aşamasına geldiklerini ifade eden Başkan Er, protokol kapsamında Yeni Belediye Hizmet Binalarının maliyetinin yüzde 50'sini Belediyemiz, yüzde 50'sini de ilçe belediyeleri karşılanacağını söyledi.

Başkan Er, Akçadağ ve Doğanşehir Yeni Belediye Hizmet Binaları projesinin, ilçe belediyelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diledi.