Malatya Büyükşehir Belediyesi, dijital belediyecilik alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, şehrin farklı noktalarını 7 gün 24 saat canlı olarak izleme imkânı sunan yeni platformu seyret.malatya.bel.tr'yi vatandaşların hizmetine sundu.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen platform sayesinde vatandaşlar, Malatya'nın belirli noktalarındaki görüntülere anlık ve kesintisiz şekilde ulaşabiliyor.

Şubat 2026 itibarıyla yayına alınan sistem şehir yaşamını kolaylaştıran, şeffaflığı artıran ve dijital erişimi güçlendiren önemli bir hizmet olarak dikkat çekiyor.

ŞEHRİN KRİTİK NOKTALARI CANLI OLARAK TAKİP EDİLEBİLİYOR

Yeni dijital platform ile birlikte vatandaşlar; trafik yoğunluğu, kentsel dönüşüm alanları, şehir merkezi görünümü ve belirli bölgelerdeki güncel hava koşulları gibi bilgilere canlı yayınlar aracılığıyla kolaylıkla erişebiliyor. Kullanıcı dostu ara yüzü, harita entegrasyonu ve konuma dayalı filtreleme özellikleriyle öne çıkan sistem, Malatya'nın farklı noktalarını tek bir platform üzerinden izleme imkânı sağlıyor.

İLK ETAPTA 6 KAMERA AKTİF OLARAK YAYINDA

Mart 2026 itibarıyla platformda 6 farklı noktada aktif kamera yayını bulunuyor. Şehir merkezinde yer alan ve yoğun kullanılan bölgelerde konumlandırılan kameralar şu noktalarda hizmet veriyor: Beyler Deresi, Emeksiz, Eski Kız Meslek, İnönü, Sümer Park, Toki Karagöz. Platform, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi, platformun dinamik yapısını koruyarak canlı yayın ağına yeni noktalar eklemeyi de planlıyor. İhtiyaç ve talep analizleri doğrultusunda yeni kamera lokasyonları belirlenirken, eklenen her yeni nokta sistem üzerinde otomatik olarak görüntülenebilecek.

MOBİL VE MASAÜSTÜ ERİŞİME UYGUN

Herhangi bir uygulama indirmeye gerek olmadan erişilebilen seyret.malatya.bel.tr, tüm modern internet tarayıcılarıyla uyumlu şekilde çalışıyor. Platforma Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlar ile tablet cihazlar üzerinden kolaylıkla erişim sağlanabiliyor.

Canlı yayın platformu yalnızca vatandaşların şehir yaşamını anlık takip etmesini sağlamakla kalmıyor aynı zamanda trafik yönetimi ve şehir planlamasına veri desteği sunuyor. Afet ve acil durum süreçlerinde anlık durum takibini kolaylaştıran platform, kentsel dönüşüm çalışmalarının kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmasına katkı sağlıyor.