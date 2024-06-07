Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca planlanan ve İlçemizde de yaklaşık olarak üç aydır devam eden “Mahalle Ligi” sona erdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen, mahalle ligi ile ilgili şu açıklamayı yaptı. “Edirne Valisi Yunus Sezer ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Selim Ak’ ın direktifleri ile yaklaşık olarak 700 gencimize ve çocuklarımıza aldığımız formalarını dağıttık. Birbirinden heyecanlı ve neşeli geçen her maç ve dakikaların ardından çocuklarımızın olağanüstü mutluluklarına şahit olduk ve mutlu olduk.

Burada birinci olan takımların Edirne Valiliği İl Birinciliği müsabakalarına katılmayı hak ettikleri ve orada en güzel şekilde İlçemizi temsil edeceklerini umuyor ve başarılar diliyorum. Beraber organize de çalıştığımız İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Saz’ a ve Kaymakamımız Cemalettin Yılmaz’ a ve her zaman destekleyen ve takip eden başta Valimiz Yunus Sezer’ e ve İl Müdürümüz Sayın Selim Ak’ a İlçemiz çocuklarına ve tüm ekiplerimiz adına teşekkür ediyorum.”