TBMM, Milli Mücadele’nin sembol şehirlerinden Samsun’a, 1924’te verilen İstiklal Madalyası’nı 7 Ağustos’ta düzenlenecek törenle teslim edecek. Madalya 101 yıl sonra sahibine kavuşacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İstiklal Savaşı’nda gösterdiği kahramanlık nedeniyle 1924’te ödüllendirilen Samsun’a İstiklal Madalyası’nı 7 Ağustos Perşembe günü TBMM Şeref Holü’nde saat 11.00'de düzenlenecek törenle takdim edecek.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekilleri ve il protokolü katılacak.

TARİHİ SÜREÇ...

Samsun Mavnacılar Loncası, 1919’da İstanbul’dan Anadolu’ya mühimmat taşıyarak bağımsızlık mücadelesine katkı sağlamıştı. Samsun, İnebolu ve Trabzon kayıkçı loncaları, bu zorlu hizmetleri nedeniyle 11 Şubat 1924’te TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı.

Madalyalar ve beratlar, 14 Nisan 1924’te Başbakanlık tarafından Milli Savunma Bakanlığı’na gönderilmişti.

Ancak yerel araştırmalarda Samsun’a teslim edildiğine dair herhangi bir belge bulunamamıştı.

Samsun Valiliği, madalyanın şehre tevdi edilmesi için TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı’na bilgi ve belgeler sunmuştu.

Bakanlık değerlendirmesi sonucunda, İstiklal Madalyası ve beratın Samsun Valiliği’ne verilmesi uygun görüldü.

Böylece madalya, 101 yıl sonra Samsun’a resmi olarak teslim edilecek.