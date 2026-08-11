Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini kapsayan son hava durumu değerlendirmelerini paylaştı. Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artırırken, iki bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Ağustos Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji'den alınan son verilere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise biraz üzerinde seyredecek. Rüzgâr kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.