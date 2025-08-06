Bursa Valisi Erol Ayyıldız, ildeki orman yangınlarına müdahale eden kahramanları Valilik’te ağırlayarak teşekkür belgeleri takdim ederken, dayanışma ruhu övüldü.BURSA (İGFA) - Bursa Valisi Erol Ayyıldız, ilde meydana gelen orman yangınlarına cansiperane müdahale eden kahramanları Valilik’te ağırladı ve teşekkür belgeleri verdi.

Vali Ayyıldız, ormanları koruma adına büyük özveriyle mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü personeli, itfaiye teşkilatı, jandarma, emniyet güçleri, AFAD ekipleri, sağlık çalışanları, belediye personeli, gönüllü vatandaşlar ve destek veren tüm kurumlara minnettarlıklarını sundu.

İlçe belediye başkanlarının da hazır bulunduğu belge takdim töreninde Vali Ayyıldız, bu zorlu süreçte sergilenen dayanışmanın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun en güzel göstergesi olduğunu belirterek, “Ortak değerimiz ormanları korumak için verdikleri örnek mücadele dolayısıyla her bir neferimize ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Ayyıldız, “Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” temennisinde bulundu.