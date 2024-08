Kalıpların içinde yaşamaktan hoşlanmayan, herkese kendi stillerini yaratma, kendi farklarını ortaya koyma özgürlüğü sunan Lufian’ın; Laura, Maya ve Zeta Kadın Sneaker ayakkabıları tüm kombinlerin tamamlayıcısı oluyor. Uzun ömürlü ve rahat bir kullanım sağlayan Lufian, zamansız tasarımıyla hem spor hem de klasik kombinlere uyum sağlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Lufian, şık ve modern tasarıma sahip Laura, Maya ve Zeta Kadın Sneaker ayakkabıları ile ister günlük hayatta ister özel davetlerde rahat ve şık olmak isteyenler için ideal bir kullanım sunuyor. Laura ve Maya spor tarzı ile her an her yerde spor bir şıklık sağlarken, kalın tabanı ile ön plana çıkan Zeta ise modern ve cesur bir görünüm oluşturuyor.

HAREKETLİ TASARIMI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Dinamik tasarımı ile hem spor hem de klasik kombinlere uyum sağlayan Maya Kadın Sneaker Ayakkabı, siyah-beyaz ve beyaz-bej renk alternatifleriyle tüm kombinlere uyum sağlıyor.

GÜNLÜK KIYAFETLERDEN SPOR VE OFİS KOMBİNLERE KADAR HEPSİNE UYUM SAĞLIYOR

Sade ve asil bir tasarıma sahip olan Laura Kadın Sneaker, günlük kıyafetlerden spor ve ofis kombinlerine kadar tüm kombinlere rahatlıkla entegre oluyor. Uzun ömürlü bir kullanım sağlayan ayakkabının, düz beyaz ve siyah-beyaz tasarıma sahip iki farklı alternatifi bulunuyor.

STİL SAHİBİ KADINLARIN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK

Ağır ve cesur bir tasarıma sahip olan Zeta Kadın Sneaker ise, kalın tabanı ile ön plana çıkıyor. Güçlü ve bağımsız bir görünüm sunan Zeta Kadın Sneaker, siyah ve kahverengi tasarımıyla stil sahibi kadınların vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday.