Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi. Azerbaycan’ın en yüksek rakımlı havalimanı olma özelliği taşıyan havalimanının açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e, havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle Azerbaycan'ın Laçın şehrinde temaslarda bulunuyor.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği üçüncü havalimanı olan Laçın Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün tarafından karşılandı.

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e, havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi.

İki lider, anahtar ile basın mensuplarına poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı. Havalimanı maketini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dost Agropark standını gezdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile havaalanında bir süre görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, açılışın ardından, Kelbecer-Laçın Otoyolu, köprü ve viyadüklerde de incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan'dan; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşat Zorlu, Ali İhsan Yavuz, Zafer Sırakaya, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de eşlik ediyor.