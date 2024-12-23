TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığını yaptığı AK Parti Bursa Milletvekili ve Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç’ın da yer aldığı heyet, dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında ilk olarak Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile bir görüşme gerçekleştiren heyet, Türkiye ve Kuzey Makedonya ilişkilerini en üst düzeye çıkarmak için yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulundu. Görüşmede özellikle savunma sanayinde Aselsan’ın Makedonya’da açacağı merkez ile birlikte savunma sanayi işbirliğinin en üst düzeye çıkarılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Üsküp programında ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Bursa Milletvekili ve Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç’ın da yer aldığı heyet, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ve Başbakan Hristijan Mickoski ile bir araya geldi. Bölgesel ve küresel güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki dost ve kardeş ülke arasındaki iş birliğinin ilerlemesi için parlamentolar arası iletişimin geliştirilmesi görüşüldü.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde düzenlenen "Sabahattin Zaim Anma Programı"na da katılan heyet, son olarak Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi parti liderleri ile Arnavut Koalisyonu (VLEN) liderleriyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Türk toplumunun sorunlarının ele alınmasının yanı sıra siyasi hayata katılımlarının daha etkinleştirilmesinin, Türk siyasi partileri arasındaki birlik ve beraberliğin artırılmasının önemi vurgulandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Bursa Milletvekili ve Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç’ın da yer aldığı heyet son olarak Üsküp şehir merkezinde incelemelerde bulunarak Türk soydaşlarla bir araya geldi.