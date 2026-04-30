İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin ücretsiz bahar gezileri kapsamında Maltepeliler, İstanbul'un simge noktalarında doğa ve kültürle iç içe keyifli bir gün geçirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda düzenlediği ücretsiz bahar gezileriyle vatandaşları kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Maltepeliler, İstanbul'un öne çıkan duraklarından Japon Bahçesi, Aşiyan Müzesi ve Emirgan Korusu'nu ziyaret etti. Gezide Maltepeliler, İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de kentin kültürel mirasını görme fırsatı buldu. Rehberler eşliğinde yapılan gezilerde, ziyaret edilen noktaların tarihi ve kültürel özellikleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.