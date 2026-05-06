Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerde, şehrin fethinin 952. yıl dönümü ile Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı birlikte kutlandı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ortaçlı'nın da katıldığı program, Kütahya Kalesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikler, Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Akademisi'nin konseri ve halk oyunları gösterileriyle başladı. Ardından Hıdırellez'in en önemli simgelerinden biri olan Dilek Ateşi yakıldı. Doğanın yeniden uyanışı ve bereketin çoğalması temennisi vatandaşlarla paylaşıldı.

Katılımcılar, tarihin izlerini taşıyan Kütahya Kalesi'nde bir araya gelerek hem fethin yıl dönümünü hem de baharın gelişini kutladı.

Fethin yıl dönümü ile Hıdırellez'in aynı duygular etrafında buluştuğu program, Kütahya'nın tarihine sahip çıkan, kültürünü yaşatan ve geleceğe taşıyan güçlü bir birlik tablosu ortaya koydu.