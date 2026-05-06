Ankara Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Müzikal Çocuk Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Oyun Diyarına Yolculuk' ve 'Hatırda Kalanlar' adlı müzikli çocuk tiyatroları, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

ANKARA (İGFA) - Aynı akşam sahnelenen iki özel oyunla izleyiciler sanatla dolu bir akşam yaşadı. İlk kez sahneye taşınan eserler çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi gördü.

OYUNUN ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDEKİ ÖNEMİ VURGULANDI

8-10 yaş grubuna hitap eden Oyun Diyarına Yolculuk adlı müzikalde; oyunun çocukların gelişimindeki önemi vurgulanırken, ebeveynlere çocuklarıyla birlikte oyun oynamayı ihmal etmemeleri gerektiği hatırlatıldı.

Sevgi teması etrafında kurgulanan eser, çocuklara daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu şarkılar ve danslar eşliğinde aktardı.

ÖRNEK SANATÇILAR SAHNEYE TAŞINDI

Hatırda Kalanlar adlı müzikli çocuk oyununda ise geçmişten bugüne toplumumuza örnek olmuş, hafızalardan silinmeyen yazarlar ve sanatçılar anıldı.

Müzik ve tiyatral öğelerle zenginleştirilen oyun; toplumun tüm kesimlerine hitap eden, ilham verici ve motivasyon içeren mesajlarıyla dikkat çekti.

KATILIM BELGESİ VERİLDİ

Sahne performanslarıyla izleyicilerden tam not alan konservatuvar oyuncuları, başarılı oyunculukları ve sahne uyumlarıyla büyük beğeni topladı. Renkli sahne tasarımları ve etkileyici anlatımıyla öne çıkan oyunun ardından Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, minik oyuncuları tebrik ederek onlara katılım belgesi verdi.