Ankara sanat hayatı, şiir ve müziğin aynı sahnede buluştuğu özel bir geceye daha tanıklık etti. 'Mavi Düşlerin Şairi' olarak tanınan Artvinli Barbaros Çelikoğlu, profesyonel ekibiyle birlikte CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da ikinci kez sahnelediği 'Şiir ve Müziğin Büyüsü' konseriyle sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Gecenin başlamasından saatler önce dolan salon, Ankara'daki sanat izleyicisinin bu özgün projeye duyduğu ilgiyi bir kez daha ortaya koydu.

Şiirin güçlü anlatımı ile canlı müziğin etkileyici tınılarını bir araya getiren konser, izleyicilere duygu yüklü anlar yaşattı.

Barbaros Çelikoğlu'nun sahnedeki içten yorumu ve güçlü hitabeti, orkestranın zengin müzikal altyapısıyla birleşerek dinleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı.

Program boyunca şiir, müzik ve sahne estetiğinin dengeli birlikteliği dikkat çekerken, seyirciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı, zaman zaman ise performansa alkışlarla eşlik etti.

Sanatçının kendine özgü sahne dili ve samimi yaklaşımı, konseri yalnızca bir dinleti olmaktan çıkarıp izleyiciyle kurulan güçlü bir bağa dönüştürdü.

Etkinlik sonunda uzun süre ayakta alkışlanan ekip, Ankara'da sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren projelerin ne denli ilgi gördüğünü bir kez daha kanıtladı.

'Şiir ve Müziğin Büyüsü' konserinin önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde de sanatseverlerle buluşması bekleniyor.