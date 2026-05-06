Ekonomik koşullar nedeniyle hayatın birçok noktasında aktif rol alamayan emeklilerin hayatına dokunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde açtığı 'Emekli Evleri' ile emeklilerin ikinci adresi olmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Emekli Evleri; Yenişehir, Mezitli, Halkkent, Tarsus, Erdemli ve Anamur'da faaliyet gösteriyor.

Emeklilerin her gün faydalandığı, aile ortamının oluştuğu, dayanışma ve paylaşmanın adresi olan olarak görülen Emekli Evleri, üyelerinden tam not almaya devam ediyor.

EKONOMİK ZORLUKLARA RAĞMEN DAYANIŞMANIN ADRESİ: BÜYÜKŞEHİR'İN EMEKLİ EVLERİ

Yaşanan ekonomik zorluklara rağmen Emekli Evleri'nin sunduğu imkânlar, emeklilerin yaşamını kolaylaştıran önemli bir destek oluyor. Artan hayat pahalılığı karşısında sosyal hayattan uzak kalma riski yaşayan emekliler, bu merkezlerde hem ekonomik yükten bir nebze kurtuluyor hem de ücretsiz sunulan hizmetler sayesinde aktif bir yaşam sürdürebiliyor.

Günlük harcamaların giderek arttığı bir dönemde Emekli Evleri; çay, ikramlar, sosyal etkinlikler ve kültürel faaliyetlerle emeklilere nefes aldırırken, onların yalnızlaşmasının da önüne geçerek dayanışma ve birlik duygusunu güçlendiriyor.

Günlerini sohbet ederek, kitap ve gazete okuyarak, dama ve satranç gibi zeka oyunları oynayarak ve çeşitli sosyal etkinliklere katılarak geçiren Emekli Evi Üyeleri; tiyatro, sinema, konser, piknik, deniz gezileri ve söyleşi gibi sosyal ve kültürel faaliyetlere de ücretsiz olarak katılma imkanı yakalıyor.

Ayrıca emeklilerin her anını düşünen Büyükşehir, sağlık taramaları, egzersiz ve spor etkinlikleri de düzenleniyor. Bu sayede emekliler hem psikolojik hem de fiziksel olarak aktif yaş alıyor.