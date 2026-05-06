Kocaeli'de ulaşımda yeni bir dönemin kapısını aralayacak Körfezray Metro Hattı'nda çalışmalar sürerken, vatandaşları bilgilendirmeye yönelik toplantılar da başladı. Körfez ilçesinde düzenlenen 'Kadın Odaklı Paydaş Katılım Programı' kapsamında projeye ilişkin merak edilen sorular, firma yetkilileri tarafından yanıtlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında yüklenici firma, kadınlara yönelik paydaş katılım toplantılarına Körfez ilçesinde başladı.

Daha önce muhtarlarla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarının ardından bu kez kadınlara özel bir program düzenlendi. Körfez Belediyesi'nin 60+ Aktif Yaşlanma Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda firma yetkilileri vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda proje detayları paylaşılırken, katılımcılar sorularını doğrudan yetkililere yöneltme imkânı buldu. Toplantıya Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Mehmet Çöven de katıldı.

ÇEVRESEL ETKİLER İÇİN ÖNLEM PLANI DEVREDE

Toplantıda; Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı boyunca oluşabilecek gürültü, toz ve ulaşım kaynaklı olumsuzluklara karşı çeşitli önlemler alınacağı belirtildi.

Toz oluşumunu azaltmak amacıyla düzenli sulama yapılacağı, gece çalışmalarında ise yeterli aydınlatma sağlanarak güvenliğin ön planda tutulacağı ifade edildi.

VATANDAŞLA SÜREKLİ İLETİŞİM SAĞLANACAK

Proje süresince etki alanında bulunan muhtarlıklara şikâyet kutuları yerleştirildiği, ayrıca iletişim bilgilerini içeren afişlerin asıldığı bildirildi. Ayrıca, vatandaşların telefon ve e-posta yoluyla öneri ve şikâyetlerini iletebileceği, bilgilendirme toplantılarının süreç boyunca devam edeceği kaydedildi.

19 İSTASYON YER ALACAK

Projenin birinci etabı, TÜPRAŞ-Petkim Kavşağı'ndan başlayarak Özdilek İstasyonu'na kadar uzanacak. Toplam 28,6 kilometre uzunluğundaki hat üzerinde 19 istasyon yer alacak.

Hat; Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerinden geçecek. Metro hattının açılış yılında günlük yaklaşık 298 bin yolcu taşıması beklenirken, bu sayının 2053 yılında 490 bine ulaşması hedefleniyor.