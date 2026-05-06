İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, baharın müjdecisi Hıdırellez'i Kültürpark'ta kutladı. İzmirliler, çim alanda kurulan ana sahnede müzik, dans ve ritüellerle baharın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Gecenin açılışını Turan Mamay şefliğinde Düm Tek Şenlik Var Ritim Topluluğu yaptı. Emine Gültekin, Ergun Esen, Mert Algan, Dilek Berberoğlu ve Hakan Merih, sevilen şarkılarla izleyenleri coşturdu. Çılgın Cemal ve Auraks Dans ekibi ile Duygu Nağme'nin performansı geceye renk katarken, Tepecik Müzisyenler Derneği'nin ezgileri, Fulya Atıl ve Rumeli Orhan ile Kemal konseri de büyük beğeni topladı. Geç saatlere kadar süren kutlamalar Hıdırellez ateşinin yakılması ve ateş etrafında Roman Ateşi Dans Performansı ile sona erdi.

Gece boyunca eğlenen İzmirliler, Hıdırellez'in dilek geleneğine de katılarak umutlarını ve dileklerini paylaştı. Nisa Yıldırım, etkinliği 'beklediğinden çok daha güzel ve çok daha coşkulu geçti' sözleriyle değerlendirirken, organizasyonun kendisi için keyifli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Berrak Atar ise arkadaşlarıyla birlikte güzel vakit geçirdiklerini belirterek, 'Müzik, dans ve ortam gerçekten çok güzeldi, dolu dolu bir gece yaşadık' dedi. Ceyda Pekmezci, Hıdırellez geleneğine katılıp dilek tuttuğunu söyleyerek, 'Herkes için güzel şeyler olsun, umutlarımız gerçekleşsin' şeklinde umut dolu mesajlar paylaştı. Efe Mert Deveci'nin dileği ise geceye damga vurdu. Deveci, 'Yarın daha güzel bir ülkeye uyanmak istiyorum. Hepimizin daha huzurlu, daha mutlu olduğu günler diliyorum' ifadelerini kullandı. Ceren Önder de dünyada barışın hâkim olmasını dileyerek, 'Savaşların olmadığı, herkesin huzur içinde yaşadığı bir dünya en büyük dileğim' dedi.

AİLELER HIDIRILLEZ GELENEĞİNİ YAŞADI

Halit Gönül, oğluyla birlikte dileklerini hazırladıklarını belirterek, Hıdırellez geleneğini birlikte yaşamanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Gönül, 'Oğlumla birlikte dileklerimizi yazıp hazırladık, bu geleneği onun da öğrenmesi ve yaşaması bizim için çok kıymetli oldu. Güzel ve unutulmaz bir akşam geçirdik' dedi. Nurcan Arslan ve Aybüke Demirsoy ise etkinliğin coşkusuna dikkat çekerek, müzik ve dans eşliğinde keyifli vakit geçirdiklerini ifade etti. Arslan, 'Hem eğlenceli hem de anlamlı bir geceydi, böyle etkinlikler bizi gerçekten bir araya getiriyor' derken, Demirsoy da 'Uzun zamandır bu kadar güzel bir organizasyona katılmamıştık, her şey çok özenliydi' ifadelerini kullandı. Katılımcılar, bu tür organizasyonların kent yaşamına sosyal ve kültürel açıdan önemli bir değer kattığını vurguladı.