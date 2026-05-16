Türk iş dünyası için kritik ve stratejik buluşmaya geri sayım başladı. Küresel rekabette yerini almak isteyenler Haziran'da İstanbul'da gerçekleşecek Küresel Kadın Zirvesi'nde bir araya geliyor. Zirve, her yıl 60'tan fazla ülkeden; CEO'lar, yatırımcılar, bakanlar ve girişimcilerden oluşan yüzlerce kadın lideri buluşturuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Dünya genelinde 'Kadınlar için Davos' olarak anılan Küresel Kadın Zirvesi (Global Summit of Women) için geri sayım başladı. 4-6 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek zirve, bu yıl yalnızca prestijli bir uluslararası buluşma değil; Türk iş dünyası için küresel rekabetin yeni kurallarını okumak ve pozisyon almak adına kritik ve stratejik bir buluşma olarak öne çıkıyor.

35 yılı aşkın geçmişe sahip zirvenin bu yılki teması olan 'Kadınlar: Cesur Bir Geleceğe Köprüler Kurma k', küresel ekonominin yeniden şekillendiği bir dönemde kadın liderliğinin dönüştürücü rolüne güçlü bir vurgu yapıyor.

BU BİR KONFERANS DEĞİL, KÜRESEL İŞ PLATFORMU

Küresel Kadın Zirvesi, klasik bir konferans formatının ötesinde; kadınlar arasında doğrudan iş bağlantılarının kurulduğu, yatırım fırsatlarının konuşulduğu ve yeni ortaklıkların temellerinin atıldığı bir küresel platform olarak konumlanıyor.

Borsa İstanbul'da Piyasa Açılışı ile start verilerek; 2026 Küresel Kadın Direktörler Raporu'nun kamuoyu ile paylaşılacağı Zirve, yalnızca oturumlarla değil; yüksek düzeyli temaslar ve somut çıktılar üreten özel programlarla dikkat çekiyor:

60'tan fazla ülkeden üst düzey katılım ile global karar vericiler İstanbul'da olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde, 30'dan fazla kadın bakan ve üst düzey temsilcinin katılımıyla 'Bakanlık Yuvarlak Masa Toplantısı' düzenlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Pamir Karagöz'ün katılımıyla gerçekleşecek 'Türkiye ile İş Yapmak' oturumunda yatırım fırsatları ele alınacak.

Kazakistan, Meksika ve İspanya başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen girişimcilerle gerçekleşecek B2B görüşmeler ile şirketler doğrudan yeni pazarlara açılma fırsatı yakalayacak.

Siemens, Nestlé ve Unilever gibi küresel markaların üst düzey yöneticilerinin, kapsayıcı büyüme konusunda ortak olarak yer aldığı bir Erkek CEO'lar Forumu düzenlenecek.

Boeing Türkiye, Hepsiburada, Halyk Bank ve Velcro şirketlerinin CEO'larının katılımıyla 'Türbülanslı Dönemlerde Liderlik' konulu Kadın CEO'lar Forumu gerçekleştirilecek.

Yapay zekâ, dijital para birimleri, sürdürülebilir liderlik ve yeni nesil iş modelleri masaya yatırılacak.

TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK BİR EŞİK

15 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek zirve, yalnızca bir organizasyon değil; Türkiye'nin küresel ekonomideki konumunu güçlendiren stratejik bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Zirve ile Türkiye, Doğu ile Batı arasında ekonomik bir köprü rolünü güçlendiriyor. Kadın girişimciliği ve liderliği alanındaki potansiyel, küresel yatırımcıların radarına taşınıyor. İstanbul, uluslararası iş dünyasının buluşma noktası olarak konumlanıyor.

Zirveye; TOBB, TÜSİAD ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği gibi Türkiye'nin önde gelen iş kurumlarının desteği, bu platformun iş dünyası açısından taşıdığı önemin altını çiziyor.

TÜRK ŞİRKETLERİ İÇİN 'KAÇIRILMAMASI GEREKEN' BİR FIRSAT

Küresel Kadın Zirvesi, Türkiye'deki şirketler için yalnızca bir katılım değil; doğrudan büyüme, uluslararası genişleme, liderlik geliştirme ve stratejik konumlandırma fırsatı sunuyor.

Zirveye katılan şirketler; 60'tan fazla ülkeden karar vericilerle doğrudan network kurma imkânı elde ediyor. Küresel trendleri yerinde gözlemleyerek stratejik vizyon kazanıyor. B2B görüşmeler sayesinde yeni pazarlara açılma fırsatı yakalıyor. Küresel Kadın Zirvesi, ayrıca şirketlerin kadın liderliği ve kapsayıcılık alanındaki duruşunu uluslararası platformda görünür kılmalarına da aracılık ediyor.

HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA OLMAYAN, BU DÖNÜŞÜMÜN DIŞINDA KALACAK

Küresel Kadın Zirvesi 2026, Türkiye iş dünyası için bir tercih değil; küresel rekabette yer almak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir eşik olarak nitelendirilirken, 4-6 Haziran 2026'da İstanbul'da gerçekleşecek bu kritik buluşmada yer almak için kayıtların devam ettiği açıklandı. İstanbul'da kurulacak bu küresel ağın parçası olmanın, yalnızca bugünü değil, şirketlerin gelecekteki konumunu da belirleyeceği vurgulandı.

KÜRESEL KADIN ZİRVESİ HAKKINDA

1990 yılında kurulan Küresel Kadın Zirvesi, merkezi Washington, DC'de bulunan kâr amacı gütmeyen GlobeWomen Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nün bir programıdır. GlobeWomen, her yıl düzenlenen uluslararası forumu, dünya genelinde kadın liderlerin temsilini konu alan araştırmaları ve kadınların ekonomik statüsünü güçlendirmeyi amaçlayan çeşitli programlarıyla kadınların ekonomik fırsatlarını genişletmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar arasında yıllık Küresel Çeşitlilik Kolokyumu, Legacies of Women Forum ve dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Borsa Açılış Törenleri yer almaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.globewomen.org