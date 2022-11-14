Küçük Şefler'den Büyük Lezzetler ile Kızılay'a destek

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evleri öğrencileri anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. ‘Küçük Şefler Büyük Lezzetler’ projesi kapsamında belediyeye ait Paşa Köşk Kafe’nin mutfağına girerek kahvaltı servisini hazırlayan öğrenciler, topladıkları bahşişi Kızılay Vakfına bağışlayarak kan bağışı sürecinde farkındalık yaratmayı hedefliyor.



Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evleri öğrencileri ‘Küçük Şefler Büyük Lezzetler’ isimli proje kapsamında Belediyeye ait Paşa Köşkü Kafe ve Restoranda mutfağa girerek kahvaltı servisini hazırladı. Börekten pideye çeşitli yiyeceklerin yapılışını yerinde gören ve deneyimleyen öğrenciler, hazırladıkları kahvaltı tabaklarını tesise gelen misafirlere servis etti. Proje kapsamında topladıkları bahşişi Kızılay Vakfına bağışlayarak, kan bağışı sürecinde farkındalık yaratmayı hedefliyor.