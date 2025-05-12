Kocaeli Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından Avrupa Günü kapsamında, Şef Prof. Dr. Revnak Yengi yönetiminde sunulacak KSO Oda Orkestrası Avrupa Günü ve Yaza Merhaba Konseri düzenlenecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO), 15 Mayıs Perşembe günü keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kocaeli Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından Avrupa Günü kapsamında, Şef Prof. Dr. Revnak Yengi yönetiminde sunulacak.

KSO Oda Orkestrası Avrupa Günü ve Yaza Merhaba Konseri düzenlenecek. Konser etkinliği, Karabaş Mahallesi, Fuar içinde bulunan Kocaeli Sanayi Odası Yeni Hizmet Binasında halka açık ve ücretsiz şekilde gerçekleştirilecek.

Tüm Kocaelililerin davetli olduğu konser saat 20.00’de başlayacak, katılımcılar güzel bir akşamda keyifli şarkılar dinleyerek ‘Yaza Merhaba’ diyecek. Konser ile ilgili rezervasyon yapılmamaktadır. Bilgi almak için [email protected] adresi ziyaret edilebilir.

