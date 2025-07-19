ABD Temsilciler Meclisi'nin kripto paralara yönelik daha net ve sağlam bir düzenleme altyapısı kurmayı hedefleyen üç yasa tasarısını kabul etmesi, piyasada iyimserliği artırarak kripto para piyasasının toplam değerinin ilk kez 4 trilyon doları aşmasını sağladı.İSTANBUL (İGFA) - Bitcoin yeniden 120 bin doların üzerine çıkarken, kripto para piyasası 4,02 trilyon dolar seviyesine ulaştı. CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bültende geçen haftanın gelişmeleri ve son durum güncellemelerine yer veriliyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri, ABD Temsilciler Meclisi'nin kripto paralara dair daha açık ve kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmayı amaçlayan üç tasarıyı onaylamasının ardından yükselişe geçti. Kripto para piyasasının toplam değeri tarihinde ilk kez 4 trilyon doları aştı. Günün erken saatlerinde 117 bin dolar seviyesine gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yüzde 1.6’lık artışla 120 bin 400 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum (ETH), son 24 saatte yüzde 7,8 kazançla 3 bin 650 dolar seviyesine, XRP yüzde 13,1 artışla 3,58 dolara, Solana ise yüzde 6,2 artışla 182,90 dolara yükseldi.

Öte yandan dün Bitcoin ETF’leri 523 milyon dolarlık net giriş kaydetti ve 11 günlük giriş serisini devam ettirdi. Spot Ethereum ETF’leri ise 602 milyon dolarlık net giriş kaydederek tüm zamanların en yüksek ikinci seviyesini kaydetti.