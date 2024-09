Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi Birimi (KOSKEM) ekipleri ve gönüllü cankurtaranlar, 2024 yaz sezonunda 2 bin 238 kişiyi derin sulardan çekip aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’ne can veren kahramanlar kurtarma çalışmalarının başladığı 2005 yılından bu yana, geride kalan 19 yılda her yaştan 20 bin 759 kişiyi hayata döndürdürya Büyükşehir Belediyesi ekipleri 19 yılda denizlerimizde yaklaşık 21 bin kişiye yeniden umut oldu

Kocaeli’de yaşayan 7’den 70’e herkesin, her canın ve her canlının sağlıklı yaşam hakkına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, bunu korumak içinde canla başla mücadele ediyor. 2005 yılından bu yana İzmit Körfezi’nde ve Karadeniz’in hırçın sularında bir kişinin bile hayatını kaybetmemesi için çalışan Büyükşehir ekipleri, her sezon sonunda yorgunluğun yanı sıra binlerce insanı yeniden hayata bağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Ve KOSKEM… Bu adı artık Kocaeli’de denize giren hemen herkes biliyor.

13 BÖLGE, 190 KİŞİLİK EKİP

2024 yılı yaz sezonunda KOSKEM ekipleri Kocaeli ilimiz sınırlarında Marmara ve Karadeniz sahillerinde 13 farklı bölgede haftanın 7 günü 10.00-18.00 arasında cankurtaranlık hizmeti verdi. Bu amaçla Kocaeli Büyükşehir bünyesinden ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan yaklaşık 190 kişilik bir ekip başarıyla görev yaptı. Kocaeli halkının ve çevre illerden gelen tatilcilerin güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında başlatılan bu hizmet 2008 yılına kadar 1 bölgede hafta sonları yapılıyordu. 2009’dan itibaren haftanın 7 günü Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer, Ereğli-Kumyalı sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında çalışmalar devam ediyor.

18 JET SKİ, 6 ZODYAK BOT

Sezon öncesinde cankurtaranlık çalışmalarında dünya standartları, Mavi Bayrak Kriterleri ve TSSF’nin standartlarına uygun olarak Kocaeli sahillerinde görev alacak tüm personele profesyonel eğitmenler tarafından havuz eğitimi veriliyor. Ayrıca cankurtaranlık belgesi olmayan ya da süresi geçen personele ve gönüllülere bronz ve gümüş cankurtaranlık bröveleri aldırılıyor. Öte yandan bu süreçte 4’ü özel yapım kurtarma amaçlı olup 18 adet jet-ski, 6 adet zodyak botla KOSKEM’in kurtarma filosu daha güçlü hale getirildi.