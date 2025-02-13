Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihinin en önemli ulaşım yatırımlarından olan KONYARAY Banliyö Hattı’nda yeni bir müjdeyi duyurdu.

KONYA (İGFA) - 19.7 kilometre uzunluğunda yapımı devam eden KONYARAY Banliyö Hattı’nın uzatılacağını ifade eden Başkan Altay, “Şehrimizin ulaşımı için tarihi projelerden biri olan 19.7 kilometre uzunluğunda ve 13 istasyona sahip KONYARAY Banliyö Hattı’mıza. 3,26 kilometre daha ilave edilerek hattı Aşağıpınarbaşı’na kadar uzatma kararı alındı. Böylece Banliyö Projemizin birinci etabının toplam hat uzunluğu 23 kilometreye, istasyon sayısı da 14’e yükselmiş oldu” diye konuştu.

“ŞEHRİMİZE TAM BİR BANLİYÖ İNŞA ETMİŞ OLUYORUZ”

Aşağıpınarbaşı’nda yaklaşık 10 bin konutluk bir imar uygulaması yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, “Yaklaşık 30-40 bin kişinin yaşayabileceği bu alandan KONYARAY ile şehre, Meram Gar’a kadar uzanacak şekilde ulaşımını sağladığımız bir proje hayata geçmiş olacak. İnşallah projeyi 2026 yılında tamamlamayı planlıyoruz.

Şuan da yüzde 50 aşamasında olan projeyi 2027 yılında işletime açmayı düşünüyoruz. Bu hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na ve TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt beye teşekkür ediyorum. Konya’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.