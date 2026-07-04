İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'nın simge yeşil alanlarından Şirinyer Parkı'nı daha yeşil, daha güvenli ve daha yaşanabilir hale getirdi. Yeni ağaçlar, peyzaj düzenlemeleri, oturma alanları ve aydınlatma çalışmalarıyla park yeniden kentin cazibe merkezlerinden biri oldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'nın simge yeşil alanlarından Şirinyer Parkı'nda başlattığı dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak parkı yeniden halkın güvenle ve sağlıklı bir şekilde kullanabileceği bir yaşam alanına dönüştürdü. Uzun yıllar Bucalıların önemli buluşma noktalarından biri olan park, zamanla işgaller, yetersiz sosyal donatılar ve güvenlik sorunları nedeniyle vatandaşların uzak durduğu bir alana dönüşmüştü. Çalışmalar kapsamında ilk olarak işgal niteliğindeki işletmeler tahliye edildi. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından toplam 4 bin 500 metrekarelik alanda kapsamlı bir yenileme projesi hayata geçirildi. Menderes Caddesi ile Koşu Yolu Caddesi'nin kesişiminde bulunan Şirinyer Parkı; Şirinyer Pazaryeri, İZBAN İstasyonu, yapımı süren Buca Metrosu Şirinyer İstasyonu, Forbes Caddesi, Şirinyer Hipodromu ile çok sayıda okul, hastane ve kamu kurumunun merkezinde yer alıyor.

Daha temiz, daha sosyal, daha güvenli

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında öncelikle parktaki ağaçların budama ve bakımını gerçekleştirdi. Parkın merkezinde bulunan atıl durumdaki havuz alanı, modern bir peyzaj adasına dönüştürüldü. Yaya konforunu artırmak amacıyla tahrip olan sert zeminler ve korkuluklar onarıldı. Parka 25 oturma bankı ile 9 yeni nesil çöp kovası yerleştirildi. Şirinyer Parkı'nın günün her saatinde güvenle kullanılabilmesi için mevcut aydınlatma sistemi yenilenirken, karanlıkta kalan noktalara 6 metre yüksekliğinde 3 yeni aydınlatma direği monte edilerek güvenlik güçlendirildi.

Yeşil doku arttı

Şirinyer Parkı'nın bakımsız ve atıl durumdaki yeşil alanları baştan sona yenilenerek yeniden kente kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında yeşil alanlara otomatik sulama sistemi kuruldu. Peyzaj düzenlemeleriyle dişbudak, jakaranda ve süs kirazından oluşan 76 yeni ağaç ile farklı türlerde toplam 249 çalı dikildi. Ayrıca parka 3 bin metrekare rulo çim serilerek yeşil doku artırıldı.

'Vatandaş buraya giremiyordu, şimdi teşekkür etmeye geliyor'

Şirinyer Parkı'ndaki dönüşümün mahalle sakinleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını belirten İnkılap Mahalle Muhtarı Bülent Aran, parkın uzun yıllar atıl durumda kaldığını ve güvenlik sorunları nedeniyle vatandaşların kullanamadığını söyledi. Yapılan çalışmaların ardından parkın yeniden Bucalıların buluşma noktası haline geldiğini ifade eden Aran, 'Vatandaşlarımız bana özellikle teşekkür etmeye geliyor. Burası artık insanların güvenle oturabileceği, ailesiyle vakit geçirip nefes alabileceği ferah bir yaşam alanına dönüştü. 1979'dan beri buradayım; parkı hiç bu kadar güzel görmemiştim' dedi.

'Botanik bahçesi gibi oldu'

40 yıldır Buca'da yaşayan Havva Beyhan, Şirinyer Parkı'nın yenilenen haliyle büyük bir değişim yaşadığını belirterek, 'Parkımız adeta botanik bahçesi gibi oldu. Artık tertemiz, ailece gelip oturabileceğimiz, güvenle vakit geçirebileceğimiz bir alan var. Eskiden çekinerek giriyorduk, özellikle akşam saatlerinde kullanamıyorduk. Yeni oturma alanları ve düzenlemelerle park çok güzel bir görünüme kavuştu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, çok memnun kaldık' dedi.

'Nezih ve ferah bir park oldu'

Şirinyer Parkı'ndaki değişimden memnuniyet duyduğunu belirten Seçil Abuşka, Buca'nın yeşil alanlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, 'Eskiden oturup dinlenebileceğimiz bir yer değildi. Daha çok kaotik bir ortam vardı. Şimdi ise çok daha ferah ve nezih olmuş. Artık eşimle, dostlarımla ve arkadaşlarımla rahatlıkla vakit geçirebileceğim bir alan haline geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'Artık herkesin keyifle vakit geçirebileceği bir park var'

Hatice Akın da parkın geçirdiği dönüşümle güvenli ve huzurlu bir yaşam alanına kavuştuğunu belirterek, 'Eskiden buraya gelirken çekiniyorduk, park iyi anılmıyordu. Şimdi ise herkesin gönül rahatlığıyla gelip oturabileceği, çocuklarıyla vakit geçirebileceği çok güzel bir alan olmuş. Böyle yoğun yapılaşmanın olduğu bölgelerde yeşil alanlar büyük önem taşıyor. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Biz Cemil Tugay'ın her zaman yanındayız, destekçisiyiz. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim' diye konuştu.