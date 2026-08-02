Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (Bursa LÖDER), lösemi tedavisi gören ve tedavisini tamamlayan çocuklar ile annelerine moral ve motivasyon sağlamak amacıyla 24-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında 'Anne Çocuk Umut ve Neşe Kampı' düzenledi. Üç gün süren kampta aileler, doğayla iç içe bir ortamda hem dinlenme hem de birbirlerinden güç alma fırsatı buldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın destekleri ile düzenlenen kamp için Bursa LÖDER Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, Başkan Sayın İbrahim BURKAY ve Swissotel Uludağ Bursa Ekibine teşekkürlerini dile getirdi.

Kamp boyunca anneler; uzman doktorlar, diyetisyen ve psikologlarla bir araya gelerek sağlık, beslenme ve psikolojik destek konularında söyleşilere katıldı. Yoga, nefes çalışmaları ve el sanatları etkinlikleriyle kendilerine zaman ayırma imkânı bulurken, çocuklar ve gençler ise yaş gruplarına özel hazırlanan yaratıcı sanat, drama, takım çalışması ve liderlik oyunları, iletişim ve özgüven atölyeleri, doğa yürüyüşü, kutu oyunları ve sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Kampın en anlamlı anlarından biri, çocukların hayallerini ve teşekkürlerini yazdıkları 'Umut Ağacı' etkinliği ile ailelerin birlikte kaleme aldığı 'Gelecekteki Bana Mektup' çalışması oldu. Duygusal anların yaşandığı kapanış programında katılımcılara kamp madalyaları ve katılım belgeleri takdim edildi.

Bursa LÖDER Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, kampın yalnızca eğlenceli bir organizasyon olmadığını; çocukların sosyal hayata uyumunu destekleyen, annelerin bilgi ve deneyim paylaşımıyla güçlendiği, umut ve dayanışmayı büyüten önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurguladı.

Üç gün boyunca sevgi, umut ve dayanışmanın hâkim olduğu Anne Çocuk Umut ve Neşe Kampı, katılımcıların hafızalarında güzel anılar bırakarak sona erdi. Bursa LÖDER, çocuklar ve aileleri için moral ve motivasyon sağlayan bu tür projeleri önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyor.