Bursa'da Mudanya Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ilçeye akın eden binlerce ziyaretçiye teşekkür ederek, tarihi ve doğal güzellikleriyle Mudanya’nın ruhunu korumaya devam edeceklerini duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesi Kurban Bayramı tatilinde tarihi sokakları, sahilleri ve meydanlarıyla binlerce konuğu ağırladı.

Bayram sonrasında sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Mudanya Belediyesi, ilçeye gösterilen yoğun ilgiye teşekkür etti.

Belediyenin hesabından yapılan paylaşımda, “Bayramda Mudanya’ya gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz! Tarihi sokaklarımız, sahillerimiz ve meydanlarımız binlerce konuğumuzla doldu taştı. Mudanya’nın ruhunu koruyarak daha yaşanabilir bir kent için çalışmaya devam ediyoruz. Geldiniz, güzelleştirdiniz, yine bekleriz.” ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/MudanyaBel/status/1932356253956858018