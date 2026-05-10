Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit'in dört bir yanında sürdürdüğü üstyapı ve bakım çalışmalarıyla kent yaşamını daha konforlu hale getirmeye devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ekipleri; asfalt yamadan tretuvar yenilemeye, parke tamirinden kaldırım düzenlemesine kadar yoğun çalışma temposunu aynı anda ve birçok noktada sürdürüyor.

İzmit'in merkezinden kırsal mahallelerine kadar uzanan çalışmalar kapsamında bozulan yollar onarılırken, yıpranan kaldırımlar da yenileniyor. Çöken taş yolları tamir eden ekipler, yayaların güvenliğini etkileyen noktaları kısa sürede kullanıma uygun hale getiriliyor.

Gece saatlerinde gerçekleştirilen asfalt yama çalışmalarıyla trafik akışının aksamasının önüne geçilirken, gündüz mesaisinde ise kaldırımlar, bordürler ve parke alanlarında kapsamlı düzenlemeler yapılıyor.

HER NOKTADA AYRI ÇALIŞMA

Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde asfalt ekipleri gece boyunca sahada mesai yaparken, Alikahya'da ise tretuvar ve parke yenileme çalışmaları sürüyor.

Topçular Mahallesi'nde de kaldırımlarda risk oluşturan beton kütleler kaldırılarak alan daha güvenli hale getirildi. Körfez Mahallesi'nde çöken taş yollar onarılırken, Balören'de hem asfalt yama hem de parke düzenlemeleri tamamlandı.

Özellikle yoğun kullanılan bulvarlar, tramvay çevreleri, durak noktaları ve yaya güzergâhlarında yapılan çalışmalar, kent estetiği kadar ulaşım güvenliğine de katkı sağladı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN İZMİT'TE KESİNTİSİZ ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yalnızca yeni ve büyük projelerle değil, günlük yaşamı doğrudan etkileyen bakım ve onarım çalışmalarıyla da kent genelinde hizmet üretmeyi sürdürüyor.

Şehrin ihtiyaç duyulan her noktasında sahaya çıkan ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de hızlı şekilde değerlendirerek çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor.