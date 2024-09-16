Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların sosyalleşmesi ve aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla düzenlediği “Baba-Oğul”, “Anne-Kız”, “Abi-Kardeş” ve “Anne-Oğul” kamplarının ardından bu kez de 7-10 yaş kız çocukları ile babaları için “Baba-Kız Oyun Kampı” düzenledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 7-10 yaş kız çocukları ile babaları için “Baba-Kız Oyun Kampı” düzenledi.

Çocukların sosyalleşmesi ve aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla Spor Konya Apa Kamp Alanı’nda günübirlik olarak gerçekleşen etkinlikte çocuklar, babalarıyla birlikte birbirinden eğlenceli aktivitelerle unutulmaz anlar yaşadı.

Babalar ve kızlarının, baraj gölünün ferahlatıcı atmosferinde düzenlenen çeşitli yarışmalar ve oyunlarla dolu dolu bir gün geçirdiği etkinliğe 200 kişi katıldı.

Etkinliğe katılan babalar ve kızları birlikte çok güzel vakit geçirdiklerini, doyasıya eğlendiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

BABALAR VE KIZLARI DOYASIYA EĞLENDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların sosyalleşmesi ve aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen “Baba-Oğul”, “Anne-Kız”, “Abi-Kardeş” ve “Anne-Oğul” kamplarının ardından bu kez de 7-10 yaş kız çocukları ile babaları için düzenlenen “Baba-Kız Oyun Kampı” büyük beğeni aldı.

Babalar ve kızlarının eğlenceli anılar biriktirmesine, birbirleriyle vakit geçirmesine olanak sağlayan kampta; okçuluktan seramik yapımına, bileklik yapımından labirent oryantiringine, survivor parkurundan bocceye kadar birçok farklı aktivite yer aldı.

Akşam saatlerinde yakılan kamp ateşi etrafında toplanan katılımcılar hem günün yorgunluğunu attı, hem de gökyüzünün altında yapılan geleneksel oyunlarla ve sohbetlerle kampın sıcak atmosferini doyasıya yaşadı.

Çumra Apa Barajı’nın dingin suları ve çevresindeki yeşil alanlarla birleşen bu özel etkinlik, katılan aileler için unutulmaz bir hatıra olarak hafızalara kazındı.