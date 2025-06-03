Konya'da Selçuklu Belediyesi, 2025 “Aile Yılı” kapsamında Işıklar Mahallesi’ne Mahperi Hatun İlk Adım Ebe Gebe Okulu ve Sağlıklı Hayat Merkezi kazandırıyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesiyle sağlık alanında iki önemli projeyi hayata geçiriyor.

Işıklar Mahallesi’ndeki Mahperi Hatun Sosyal Tesisi’nde kurulacak İlk Adım Ebe Gebe Okulu ve Sağlıklı Hayat Merkezi için Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Selçuklu Kent Konseyi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

“İNSANI MERKEZE ALAN HİZMET”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, imza töreninde, “Sosyal belediyeciliği, hayatlara dokunan ve insanı merkeze alan bir anlayışla sürdürüyoruz. Mahperi Hatun Sosyal Tesisi’nde İlk Adım Ebe Gebe Okulu ve Sağlıklı Hayat Merkezi’ni hayata geçiriyoruz. Bu proje, yerel yönetim ve kamu iş birliğinin en güzel örneklerinden. Türkiye’deki yüksek sezaryen oranını düşürmek için Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde başlayan İlk Adım Ebe Gebe Okulu, Yazır’da 10 bin anne adayına rehber oldu. Şimdi bu modeli Işıklar Mahallesi’nde de uygulayacağız. Kadınlarımıza verdiğimiz değerin göstergesi olan bu hizmetten mutluluk duyuyoruz” dedi.

SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ İLE KORUYUCU HİZMET

Başkan Pekyatırmacı, Sağlıklı Hayat Merkezi’nin “hastalığa değil, sağlığa yatırım” anlayışıyla çalışacağını belirterek, “Kronik hastalıklarla mücadele, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ruh sağlığı, çocuk gelişimi ve bağımlılık danışmanlığı gibi alanlarda ücretsiz hizmet sunacağız.” dedi.

KONYA MODELİ ÖRNEK OLUYOR

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “İlk Adım Ebe Gebe Okulu, Selçuklu Belediyesi’nin desteğiyle bir markaya dönüştü. Emine Erdoğan ve Dr. Leyla Şahin Usta’nın öncülüğünde Türkiye’ye örnek olan bu proje, normal doğumu teşvik ediyor. Sağlıklı Hayat Merkezi ile koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendireceğiz. Konya’da 11 merkezimiz var, bu yıl 5 tane daha eklenecek. Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Cem Hayırlıoğlu ise projenin paydaşı olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Protokol, tarafların imzalarıyla resmiyet kazandı.