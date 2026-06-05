Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sınav maratonu öncesi öğrencilere moral verdi. Başkan Yılmaz, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerle buluşarak pasta ve soğuk kahve ikram etti.

BURSA (İGFA) - Eğitime yönelik çalışmalarıyla gençlerin akademik başarılarına destek veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencileri yalnız bırakmadı. Başkan Oktay Yılmaz, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde LGS ve YKS hazırlıklarını sürdüren öğrencileri ziyaret etti. Yoğun çalışma temposundaki öğrencilere pasta ve soğuk kahve ikramında bulunan Başkan Yılmaz, sınav maratonu öncesinde gençlere moral verdi.

Samimi görüntülerin yaşandığı buluşma sırasında öğrencilerle tek tek sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, gençlere girecekleri sınavlarda başarı diledi.

Öğrencilerin sınav heyecanını paylaşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, her zaman gençlerin yanında olduklarını vurguladı. Yıldırım'da eğitim alanındaki yatırımları öncelikleri arasında gördüklerini belirten Başkan Yılmaz, 'Geleceğin güçlü Türkiye'sini bugünün gençleri inşa edecek. Gençlerin hedeflerine ulaşmaları için tüm imkanlarımızla yanlarında oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle gençlerimize daha iyi imkanlar sunarken, onların motivasyonunu artıracak çalışmaları da önemsiyoruz' dedi.

KÜTÜPHANELERE YOĞUN İLGİ

Yıldırım'a kazandırılan kütüphanelerin öğrenciler tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyen Oktay Yılmaz, 'Kütüphanelerimiz, hem gençlerimize rahat bir çalışma ortamı sunuyor hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Öğrencilerimizin memnuniyeti, yaptığımız yatırımların ne kadar doğru ve yerinde olduğunu gösteriyor. LGS ve YKS'ye girecek tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum' dedi. Yoğun ders temposuna kısa bir mola veren öğrenciler de Başkan Oktay Yılmaz'ın sürpriz ziyaretinden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Gençler, kendilerine sunulan imkanlar ve verdiği moral nedeniyle Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.