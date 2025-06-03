Konya'da Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sanayi esnaflarını ziyaret ederek sanayi imalat atıklarının çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi noktasında bilgilendirirken, bugüne kadar 2 bin 28 esnafa konu ile ilgili tebligatlar yapıldı.KONYA (İGFA) - Sanayi işletmelerinden kaynaklanan imalat atıklarının sebep olabileceği çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve atık sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesi temiz çevre ve temiz bir gelecek açısından büyük önem arz ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da çevre mevzuatı kapsamında; tesis, firma ve şahısların yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştıran uygulamalara giriş yapabildiği çevrimiçi bir platform olan Entegre Çevre Bilgi Sistemi’nin daha da yaygınlaşması amacıyla Türkiye genelinde pek çok çalışma yürütüyor.

Selçuklu Belediyesi de geçtiğimiz aylarda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir, merkez ilçe belediyeleri ve sanayi sitesi yönetimlerinin temsilcilerinin katıldığı “Sanayi Atıkları Yönetim Toplantısı” çerçevesinde ilçe sınırları içerisinde bulunan sanayi sitelerini ziyaret ederek sanayi esnaflarına konu ile ilgili bilgilendirmeler yapıyor.

Ziyaretlerde çevre mevzuatları çerçevesinde esnaflara; atığın ve atık türlerinin ne olduğu, atıkların bertaraf ve geri kazanım yöntemleri, atık üreticisinin ve sahibinin yükümlülükleri, ilçe belediyelerinin toplamakla yükümlü olduğu atıklar ve bilgilendirme sonrasında sahada yürütülecek çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verildi. Evsel atıkların toplanması ve bertarafının belediye sorumluluğunda olduğu, sanayi ve evsel atıkların aynı konteynerlere atılmasının insan sağlığı açısından tehlikeli ve yasak olduğu da hatırlatıldı.

Ziyaret sonunda belediye ekipleri tarafından talimatlara uyulmadığı takdirde 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na ve Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.