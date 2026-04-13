Bursa Yıldırım Belediyesi, düzenlediği etkinlik ve programlarla Bursa'nın düşünce hayatına katkı sunmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin; vatandaşların eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve farklı bakış açılarının kazandırılması amacıyla düzenlediği 'Eleştirel Düşünme' programları devam ediyor.

Alev Alatlı Şehir, Düşünce ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen düzenlenen program serisinin son konuğu gazeteci, yazar ve mimar Cihan Aktaş oldu.

'Günlük Hayatın Eleştirisi' konu başlığıyla Bursalılarla buluşan Aktaş, katılımcıların düşünce ve fikir dünyasına aydınlatan bir programa imza attı.

'KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ ARTIRIYORUZ'

Programı takip eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'Sadece fiziki yatırımlarla değil, aynı zamanda şehrimizin düşünce ve kültür hayatına katkı sunan çalışmalarla da hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz.

'Eleştirel Düşünme' programlarımızla vatandaşlarımızın farklı bakış açıları kazanmasını, sorgulayan ve üreten bireyler olarak toplumsal gelişime katkı sağlamasını hedefliyoruz.

Bu kapsamda kıymetli yazar ve düşünce insanı Cihan Aktaş'ı Yıldırımlı hemşehrilerimizle buluşturmuş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Alev Alatlı Şehir, Düşünce ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz bu tür programlarla, şehrimizin entelektüel birikimini güçlendirmeye ve kültürel zenginliğini artırmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.