Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla yine bir ilki gerçekleştirerek ASELSAN tarafından üretilen, ani kalp durmalarında elektroşokla hastanın hayata döndürülmesine imkan veren yerli Otomatik Defibrilatör Cihazı’nı Konya’ya kazandırdı. OED cihazları Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının ve vatandaşların yoğun olduğu pilot alanlara yerleştirilecek. OED cihazının ulaşılabilirliği sayesinde 112 Acil Müdahale ekipleri gelinceye kadar hastaya ilk müdahale yapılmış olacak.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN ve iş birliği ile üretilen yerli Otomatik Defibrilatör Cihazının temin ve tanıtım programı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Konevi Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa katılan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, ASELSAN ile birçok konuda iş birliği yaptıklarını, bunlardan bir tanesinin de OED cihazı olduğunu ifade etti.

“İHTİYAÇ OLDUĞU ZAMAN BU CİHAZ HAYAT KURTARACAK”

Üretilen cihazın hem Türkiye’de hem dünyada ses getireceğini kaydeden Uzbaş, “İnsan, bu dünyanın en kıymetlisi. İnsan sağlığı da bizler için önemli. ASELSAN’ın geliştirdiği bu cihaz, ihtiyaç hasıl olduğu zaman hayat kurtaracak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KONYA’YA HİZMET ETMEKTEN ŞEREF DUYUYORUZ”

Programa katılan ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve UGES Sektör Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çelik ise, Konya’nın insan kalitesi olarak, yerleşim olarak önemli bir şehir olduğunu belirterek, Konya’ya hizmet etmekten şeref duyduklarını vurguladı.

Prof. Dr. Çelik konuşmasının devamında Konya Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN iş birliğinde yapılan çalışmalardan bahsederek şunları söyledi:

“Konya Büyükşehir Belediyesi’nin taşın altına elini değil, gövdesini koyarak bize vermiş olduğu 1,7 milyon metrekare kendisine ait arsanın 300 bin metrekaresine ASELSAN Konya kuruldu. Yetmedi geri kalanına da Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi kuruldu. Gerçekten Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın inisiyatif alarak yaptıkları çok önemliydi. Devamında Konya ASELSAN Teknik Lisesi’nin kurulması. O da önemli bir proje okulu oldu. Yine takip eden zamanlarda 2030 Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritasını da birlikte hazırladık.”

Programa; Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Gül ile ASELSAN ve Konya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.

BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞANLARININ VE VATANDAŞLARIN YOĞUN OLDUĞU ALANLARA YERLEŞTİRİLECEK

Yerel yönetimlerde ilk kez Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği proje kapsamında, ani kalp durmalarında elektroşokla hastanın hayata döndürülmesine imkan veren yerli OED cihazları Büyükşehir çalışanlarının ve vatandaşların yoğun olduğu pilot alanlara yerleştirilecek. OED cihazının ulaşılabilirliği sayesinde 112 Acil Müdahale ekipleri gelinceye kadar hastaya ilk müdahale yapılmış olacak.

PROJENİN AMACI

OED, ani kalp durması halinde hastaya elektrik şoku uygulamak üzere tasarlanmış hayat kurtarıcı tıbbi cihazdır. Ani kalp durmalarında ilk 3 ile 5 dakikanın hayati önem taşıdığı durumlarda, bir dakika içinde elektroşok uygulandığında kişinin yaşama dönme şansı yüzde 90 iken, 3 dakika içinde yüzde 70'lere düşmektedir. Konya Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmayla, olası kalp durmasına karşı hem çalışanlarına hem vatandaşlara OED Cihazı ile erken müdahaleyi amaçlıyor.