Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların güvenilir barınma imkanlarına ulaşması için yeni bir adımı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakan Murat Kurum, yeni yatırım modeliyle konutun tamamını satın alma ya da bir bölümüne ortak olma imkanı sağlayacak projenin detaylarını açıklayacak.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İstanbul’da konut piyasasında yeni bir dönemi başlatacak gayrimenkul sertifikası ile konut alımına imkan tanıyan projeyi duyuracak.Emlak Konut GYO ve TOKİ iş birliğiyle hayata geçecek proje, vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunacak.

PROJE TOKİ VE EMLAK KONUT İŞ BİRLİĞİ İLE HAYATA GEÇECEK

Sosyal devlet anlayışıyla, sosyal konutlar ve kentsel dönüşüm ile vatandaşın güvenli konuta erişimini kolaylaştırmaya çalışan Bakanlık, bu kez Emlak Konut GYO ve Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile yeni bir yatırım modelini hayata geçirecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da düzenlenecek toplantıda gayrimenkul sertifikasıyla küçük birikimlerle konut alma imkanı sunan yeni projeyi tanıtacak.

Bakan Kurum, yeni yatırım modeliyle konutun tamamını satın alma ya da bir bölümüne ortak olma imkanı sağlayacak projenin detaylarını açıklayacak.