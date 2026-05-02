ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yenilenerek yeniden hizmete açılan Kocatepe Kültür Merkezi, düzenlenen ücretsiz etkinliklerle Başkentlilerin yoğun ilgisini görüyor.

Modern altyapısı ve çok yönlü programlarıyla dikkat çeken merkez, kısa sürede Ankara'nın önemli kültür sanat noktalarından biri haline geldi.

KÜLTÜR VE SANATIN BULUŞMA NOKTASI

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında merkezde; söyleşiler, konserler ve sahne gösterileri düzenleniyor. Uluslararası müzik etkinliklerine de ev sahipliği yapan merkez, 'Kocatepe Sohbetleri' kapsamında düzenlenen etkinliklerde sanat ve edebiyat dünyasından birçok önemli ismi de ağırlıyor.

Merkezde çocuklara yönelik etkinlikler de büyük ilgi görüyor. Kukla gösterileri, Karagöz-Hacivat oyunları ve müzik etkinlikleriyle çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Kocatepe Kültür Merkezi'nde, 5 ay gibi kısa bir sürede 100'ün üzerinde etkinlik düzenlenirken 25 binden fazla Başkentli ağırlandı.