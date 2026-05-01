Meteoroloji, batıda sıcaklıkların 6-10 derece düşeceğini, Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış ile sert rüzgârların etkili olacağını açıkladı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi sürüyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mayıs ayının ilk gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Karaman dışında) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve (Kilis dışında) Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, batı kesimlerde yarın hissedilir derecede (6-10 derece) azalacağı bildirildi.

Rüzgârın genellikle kuzeyli, güney ve doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında ise güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgâr bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.