Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Millet Bahçesi'nde düzenlediği Karneval Çocuk Şenliği'nde kurulan renkli atölyeler, çocuklara eğlence dolu anlar yaşatırken onların yaratıcılıklarını ve el becerilerini geliştirmesine de katkı sağlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaelili çocuklar bu hafta sonunu keyifli geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Millet Bahçesi'nde düzenlediği 'Karneval Çocuk Şenliği' coşkulu bir atmosferde başladı.

Karneval kapsamında çocuklara özel hazırlanan birbirinden renkli ve eğitici atölyeler, şenliğin ilk saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. Eğlenerek öğrenme imkânı bulan çocuklar; sanat, bilim ve oyun dolu etkinliklerde hem keyifli vakit geçirdi hem de hayal güçlerini, el becerilerini ve sosyal yönlerini geliştirme fırsatı yakaladı.

ETKİNLİKLER EĞLENDİRİRKEN YARATICILIĞI DESTEKLİYOR

Karneval Çocuk Şenliği kapsamında özenle hazırlanan atölyeler, çocukların hem eğlenmesine hem de yeni beceriler kazanmasına olanak sağlıyor. Ahşap topaç, rüzgâr gülü ve kâğıttan yelpaze yapımı gibi üretim odaklı etkinliklerde kendi tasarımlarını ortaya koyan çocuklar, kum boyama, vitray ve 3D boyama atölyelerinde ise hayal güçlerini özgürce yansıtıyor. Bez çanta ve kalemlik boyama, kumbara yapımı, rozet baskı ve yüz taşı süsleme atölyelerinde el becerilerini geliştiren minikler, kâğıt uçak yapımı etkinliğinde de eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor.