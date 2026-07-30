Konya Büyükşehir Belediyesi, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da, bisikletli ulaşımı ve bisiklet turizmini geliştirmek, şehrin doğal, tarihî ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenlediği bisiklet turlarına Ağustos ayında da devam edecek. 'Keykubad'ın İzinde Pedallıyoruz' mottosuyla düzenlenecek bisiklet turlarına katılmak isteyen bisikletseverler, viaanatolia.com adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak, bisiklet sporunu desteklemek ve şehrin bisiklet turizmi potansiyelini artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Avrupa Spor Şehirleri ve Başkentleri Federasyonu (ACES) tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ilan edilen Konya'da, 'Keykubad'ın İzinde Pedallıyoruz' mottosuyla düzenlenen turlara Ağustos ayında yeni rotalar eklenecek.

Yıl içerisinde gerçekleştirilen 6 farklı turun ardından düzenlenecek yeni programlarla katılımcılar; 2 Ağustos'ta binlerce yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin önemli merkezleri arasında yer alan Çatalhöyük, 16 Ağustos'ta Beyşehir Dumanlı Yaylası-Kubadabad Sarayı ve 23 Ağustos'ta da Kadınhanı-Kestel Mesire Alanı güzergâhlarında pedal çevirecek.

KONYA'NIN DOĞAL VE KÜLTÜREL GÜZELLİKLERİ BİSİKLETLE KEŞFEDİLECEK

Bisiklet turları, katılımcılara spor yaparken şehrin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini yakından tanıma imkânı sunacak. Kadim göç ve kervan yollarına da dikkat çekilecek turlarda bisikletseverler, belirlenen güzergâhlarda keyifli bir sürüş deneyimi yaşarken, ziyaret edilen bölgelerin tarihî ve kültürel değerleri hakkında bilgi edinme fırsatı bulacak.

Ağustos ayında gerçekleştirilecek bisiklet turlarına katılmak ve bilgi almak isteyen bisikletseverler, kayıt işlemlerini viaanatolia.com adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.