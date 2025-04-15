Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’un Yeni Malatyaspor ile oynadığı mücadeleyi İzmit Kent Meydanı’na kurduğu dev ekrana taşıdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaelispor’un Trendyol 1.Lig’de Yeni Malatyaspor’u 7-1 mağlup ettiği karşılaşma, Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla İzmit Kent Meydanı’nda dev ekranda yayınlandı. Alanı dolduran Yeşil-Siyah sevdalıları şampiyonluk şarkıları söyledi.

SÜPER LİG İÇİN GERİ SAYIM

Yıllardır hasret çektiği Süper Lig’e koşar adım ilerleyen Kocaelispor, Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmayı 7-1’lik skorla kazanarak şampiyonluğa göz kırptı. İzmit Kent Meydanı’nı dolduran kalabalık, nefes kesen karşılaşmayı Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu dev ekrandan takip ederek bu coşkuyu yaşadı. Büyükşehir, maçın seyircisiz oynanması sebebiyle yeşil-siyahlı taraftarları İzmit Kent Meydanı’nda buluştururken, her yaştan Kocaelispor taraftarının akın ettiği meydanda şampiyonluk heyecanı hep birlikte yaşandı.

MEYDANDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Karşılaşmayı büyük bir coşkuyla takip eden taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Şampiyonluk heyecanının doruğa çıktığı anlarda yakılan meşaleler, meydanda renkli görüntüler oluşturdu.

Kocaelispor’un zaferi sonrası coşku büyürken, meydandan uzun süre ayrılmayan taraftarlar hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söyledi.

EROK MAÇI DA DEV EKRANDAN YAYINLANACAK

Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’un 20 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Esenler Erok maçını da dev ekrandan yayınlayacak. İstanbul’a gidemeyen taraftarların kalbi, İzmit Kent Meydanı’nda Kocaelispor için atacak. Yeşil-Siyahlılar bu maçtan bir puan aldığı takdirde, adını 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e yazdıracak.