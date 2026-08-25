Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği ulaşım yatırımlarıyla yolları daha güvenli, konforlu ve modern hale getiriyor. Başiskele'de tamamlanan altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere bölgedeki önemli güzergâhlar yenilenirken, kavşak ve bağlantı yollarında yapılan düzenlemelerle ulaşım güvenliği artırıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sanat, spor ve turizm yatırımlarının yanı sıra ulaşım alanındaki çalışmalarıyla da kentin yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor.

Şehir genelinde hayata geçirilen yeni yol, kavşak, kaldırım ve yaya güvenliği yatırımlarıyla ulaşım daha konforlu hale gelirken, Başiskele'de tamamlanan kapsamlı çalışmalar da ilçenin ulaşım altyapısına değer kattı.

Altyapı ve üstyapı düzenlemeleriyle yollar yenilenirken, sürücü ve yayaların daha güvenli bir ulaşım deneyimi yaşaması sağlandı.

CUMHURİYET CADDESİ YENİLENDİ

Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İSU tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından Cumhuriyet Caddesi'nde üstyapı düzenlemeleri tamamlandı.

Yolun genişletildiği çalışmalarda asfalt, kaldırım ve baskı beton imalatları gerçekleştirildi. Cadde boyunca 59 dekoratif aydınlatma direği yerleştirilirken, toplu taşıma araçlarının daha güvenli şekilde durabilmesi için durak cebi, araçlar için ise parklanma alanları oluşturuldu. Yapılan düzenlemelerle Cumhuriyet Caddesi hem estetik hem de ulaşım konforu açısından daha modern bir görünüme kavuştu.

YOLLARDA GÜVENLİK ARTTI

Cumhuriyet Caddesi ile Hastane Caddesi'nin kesişim noktasında yeni kavşak düzenlemesi yapılarak trafik akışı daha güvenli ve düzenli hale getirildi. Cumhuriyet Caddesi'nin devamında yer alan Hacı Mahmut Caddesi'nde de altyapı hatları yenilendi.

YAĞMUR SUYU TAHLİYESİNE ÇÖZÜM

Bölgede ulaşım güvenliğinin yanı sıra yağmur suyu altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştirildi. Yağmur suyunun daha sağlıklı şekilde tahliye edilmesi amacıyla 32 yağmur suyu ızgarası yerleştirilirken, altyapı bacaları da yol seviyesine uygun hale getirildi.

Tamamlanan çalışmalarla Başiskele'nin önemli ulaşım güzergâhları yenilenerek ilçenin ulaşım konforu artırıldı. Modern yol ve çevre düzenlemeleriyle bölgenin estetik görünümüne katkı sağlanırken, sürücülerin ve yayaların daha güvenli ve rahat ulaşım sağlamasına imkân sunuldu.