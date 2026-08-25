İzmir Büyükşehir Belediyesi, incir üreticilerine kurutma kasası (kerevet) desteği vererek ürün kalitesinin korunmasına ve üreticilerin emeğinin değer kazanmasına katkı sağladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Efes Selçuk'ta tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesi amacıyla desteklerini sürdürüyor.

Tarımsal üretimin farklı aşamalarına yönelik çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin suya erişimini kolaylaştıran yatırımların yanı sıra hasat sonrası süreçte ürün kalitesinin korunmasına yönelik destekler de sağlıyor.

Bu kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Efes Selçuk'taki incir üreticilerine kurutma kasası (kerevet) desteği verildi. Gerekli şartları taşıyan üreticilere Efes Tarlası Yaşam Köyü ve Çamlık'ta kerevet teslimleri gerçekleştirildi.

İNCİRİN KALİTESİNİN KORUNMASINA KATKI

İncirin kurutulması sırasında ürünün toprakla temasını önleyen kerevetler, daha sağlıklı ve kontrollü bir kurutma süreci sağlıyor. Bu destekle ürün kayıplarının azaltılması, hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve incirin kalite değerinin korunması hedefleniyor.

İncir üreticileri, özellikle hasat döneminin ardından başlayan kurutma sürecinde kerevetlerin önemli bir kolaylık sağlayacağını belirtti. Üreticiler, incirlerin daha sağlıklı koşullarda kurutulmasına katkı sunan destek nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Efes Selçuk'un önemli tarımsal değerlerinden biri olan incirde üretim kalitesinin artırılmasına yönelik bu destek, üreticilerin hasat sonrası süreçte daha uygun koşullarda çalışmasına katkı sağlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üretici odaklı çalışmalarıyla, çiftçinin emeğinin daha kaliteli, sağlıklı ve katma değeri yüksek bir ürüne dönüşmesi destekleniyor.