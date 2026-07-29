Erdoğan Demir / Keşan Postası

Edirne Lalapaşa Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Turu, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Tarihi ve kültürel mekanların ziyaret edildiği program, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Gezi kapsamında ilk olarak Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Sultanahmet Camii, Dikilitaş, Hipodrom Meydanı ve Alman Çeşmesi profesyonel rehber eşliğinde gezildi. Tarihi yarımadadaki ziyaretlerin ardından Sarıyer'den tekneye binen katılımcılar, İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasını rehber anlatımları eşliğinde keşfetme fırsatı buldu. Boğaz turunun ardından Eminönü'nde verilen serbest zamanda vatandaşlar alışveriş yapıp tarihi atmosferi deneyimledi. Gün sonunda ise gezi, güzel anılarla Lalapaşa'ya dönüşle sona erdi.

Tekne turu sırasında vatandaşlara hitap eden Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Lalapaşa'nın büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, ilçede doğup büyüyen ancak eğitim, iş veya evlilik gibi nedenlerle farklı şehirlerde yaşayan hemşehrilerinin de bu tür organizasyonlarda yer almasını arzu ettiklerini söyledi.

Başkan Geldi, 1 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek Lalapaşalılar Günü etkinliğine de tüm hemşehrileri davet etti.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Çanakkale ve Ankara kültür gezilerini hatırlatan Başkan Geldi, bu yıl İstanbul Kültür Turu'nun da başarıyla tamamlandığını belirterek, kültür gezilerinin gelecek yıl Safranbolu programıyla devam edeceği müjdesini paylaştı.

Lalapaşa Belediyesi yetkilileri ise vatandaşları sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini ifade ederek, benzer organizasyonların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirtti.