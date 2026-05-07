Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri, Balören'de sona erdi. Semahların dönüldüğü, Hızır lokmasının dağıtıldığı şenliklere Başkan Tahir Büyükakın da katıldı, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri'nin finali, İzmit'in Balören köyünde gerçekleştirildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, final programında da vatandaşlarla birlikte oldu. Programa Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, cemevi dernek başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'ÜSTÜNLÜK İNSAN OLMAKTA'

Programda konuşan Başkan Büyükakın sözlerine Yunus Emre'nin 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz' dizeleri ile başladı. Aynı bayrak altında bir ve beraber olmanın önemine vurgu yapan Büyükakın, 'Mesele can. Asıl olan can. Hiç kimsenin diğerinden farkı yok. Üstünlük insan olmakta. Yolun bütün büyükleri de bunu söylüyor. Hepimizin sevdiği tek renk, altında bulunduğumuz bu bayrak. Çünkü bizi biz yapan, bayrağımızdır. O, bayrağın altında tüm renkler yaşıyor. O dalgalanmadığı müddetçe her şey boş' diye konuştu.

'ORTAK DEĞERLERİMİZDE BULUŞMALIYIZ'

Başkan Büyükakın sözlerini şöyle sürdürdü: 'Etrafımız ateş çemberi. Dolayısıyla bizi böyle bir ortamda bir arada tutan, kardeşliğimizin devam etmesi. Gerisi teferruat. O yüzden teferruata değil, farklılıklara değil, bizi bir arada tutan şeylere tutunmalıyız. Oysa hepimiz aynı düşünüyoruz. Hepimiz biriz. Bizi bir arada tutacak olan, birbirimizi sevmemiz. Aramızda selamı, sevgiyi yaydığımızda o zaman daha güzel olacak. Biz farklılıklarımızla bir arada yaşamayı başardığımız sürece güçlü olacağız. Farklılığımız zenginliğimizdir.

Unutmayalım ki, biz hep birlikte Türkiye'yiz. Aramızdan biri eksik olduğunda Türkiye eksik kalacak. Biz aslında bir aradayız. Ayrı değiliz, gayrı değiliz. Asıl önemli olan darda kalana yardım etme inancımızı kaybetmememiz. Hıdırellez de bizi bir araya getiren böyle bir gün. Hıdırellez umudu temsil ediyor. Allah tuttuğunuz Hızır oruçlarını kabul etsin. Verdiğiniz lokmaları hayır eylesin. Yolunuzu aydınlık eylesin. Kardeşliğimizi, birliğimizi, sevgimizi baki eylesin.'

Üç gündür Kocaeli'deki Hıdırellez kutlamalarına katıldığını vurgulayan Cem Vakfı Dedesi Mesut Yıldırım, 'Kocaeli'de çok güzel bir ortam var' diyerek, buna vesile olan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Esma Ersin ise, 'Biz bir olursak güçlü oluruz. Bizleri bir araya getiren geleneklerimizin yanında dimdik duracağız. Hıdırellez ateşi hiç sönmesin, niyetleriniz kabul, yolunuz aydınlık olsun' ifadesini kullandı. Vali İlhami Aktaş da her türlü fitne girişimine karşı dimdik durarak bir araya geldiklerini vurguladı, 'Birlik içinde yolumuza devam ediyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi devam eylesin. Allah tuttuğunuz Hızır oruçlarını kabul etsin' dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri başta olmak üzere katılımcılara Hızır lokması dağıtıldı. 'Gelin Canlar Bir Olalım' mesajının damga vurduğu şenlikte semahlar dönüldü, halaylar çekildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şenliğe katılan minikler için alanda özel oyun grupları oluşturdu. Pamuk şeker ve mısır ikramlarıyla Hıdırellez neşesini yaşayan çocuklar, baharın gelişini doyasıya eğlenerek kutladı.