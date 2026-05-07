Kocaeli AB Bilgi Merkezi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte çocuklar tohum ekti, mantar topladı ve doğayla iç içe üretim deneyimi yaşadı. Program, kapsayıcılık ve sürdürülebilir üretim vurgusuyla dikkat çekti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli AB Bilgi Merkezi, çocukların doğayla bağ kurmasını amaçlayan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Avrupa Birliği finansman desteğiyle kurulan BİZİMKÖY Engelliler Üretim Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, engelli ve engelsiz bireylerin birlikte üretime katıldığı kapsayıcı yapı ön plana çıktı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı kapsamında yürütülen 'For Our Planet / Doğanın Yeniden Kazandırılması' kampanyası çerçevesinde düzenlenen etkinliğe; Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Aivo Orav ve KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu katıldı.

Program kapsamında ortaokul öğrencileri sebze tohumlarını toprakla buluştururken, gıda ve orman mühendislerinden mantar yetiştiriciliği, tohum ekimi ve bitki gelişimi hakkında eğitim aldı. Öğrenciler daha sonra mantar topladı ve kendi sebzelerini ekerek üretim sürecini uygulamalı olarak deneyimledi.

Etkinlikte çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırılması hedeflenirken, sürdürülebilir üretim, geri dönüşüm ve doğaya katkı konularında farkındalık oluşturuldu. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, çevre bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekerek, BİZİMKÖY Engelliler Üretim Merkezi'nin hem ekonomik hem de sosyal fayda üreten örnek bir model olduğunu söyledi.