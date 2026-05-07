Bursa Nilüfer Belediyesi, 2003 yılından bu yana sürdürdüğü ibadethane temizliği çalışmalarına baharın gelişiyle birlikte hız verdi. Nilüfer'de 130'u aşkın noktada yürütülen çalışmalarda, 78 bin 75 metrekarelik halı yıkanarak dezenfekte edildi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı koşullarda ibadet edebilmesi amacıyla ilçe genelindeki cami ve ibadethanelerde yürüttüğü temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 2003 yılından bu yana halk sağlığını gözeterek bu hizmeti devam ettiren Nilüfer Belediyesi, yılda iki kez gerçekleştirdiği kapsamlı temizliklerden ilkini bahar aylarıyla birlikte başlattı.

Çalışmalar kapsamında kent genelindeki 130'dan fazla cami ve ibadethanenin yanı sıra, Nilüfer Belediyesi hizmet binaları ve kütüphanelerde de detaylı hijyen işlemleri uygulanıyor.

Temizlik işlemleri, sahada özel donanımlı araçlar ve uzman ekiplerle yürütülüyor. Halılardaki kavları alan ekipler; 60 dereceye varan sıcak su, köpüksüz deterjan ve yüksek basınçlı makineler kullanarak yıkama ve vakumlama işlemi gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında; camilerdeki ayakkabılıklara kadar her alan ekipler tarafından detaylıca silinip temizleniyor. Yıkama ve dezenfeksiyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından ibadethanelerin halıları, insan sağlığına zararsız özel parfümler sıkılarak ferahlatılıyor.

78 BİN METREKARE HALI YIKANDI

Vatandaşların ibadetlerini temiz ortamlarda yerine getirebilmesi için çalışan Nilüfer Belediyesi, bahar aylarında yürüttüğü bu çalışmalar kapsamında toplam 78 bin 75 metrekare halının temizliğini tamamladı.