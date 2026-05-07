Başkentlilerin Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve huzur içinde geçirebilmesi amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 'Kurban Bayramı Koordinasyon' ve 'Vektörle Mücadele Çalışmalarında Yerel İş Birliği' toplantıları düzenlendi.

Sağlık İşleri, Veteriner İşleri, Zabıta ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlıklarının yanı sıra ilçe belediyelerinden de görevlilerin katıldığı toplantıda; kent genelinde alınacak tedbirler konuşuldu ve kurban kesim alanlarının hazırlanması, hijyen koşullarının sağlanması, atıkların hızlı şekilde toplanarak bertaraf edilmesi ile denetim süreçleri ele alındı. Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin koordineli hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

28 EKİPLE SAHADA DENETİM VE DESTEK

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek, 'Yapılan ibadetimizin gölgelenmemesi amacıyla sanitasyon tedbirlerinin doğru şekilde alınması gerekiyor.

Kesim alanlarının bayram öncesi, süresince ve sonrasında titizlikle takip edilmesi büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle sahadayız' dedi.

ABB Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ise çalışmaların hem bayram tedbirleri hem de vektörle mücadeleyi kapsadığını belirterek, '28 ayrı ekibimizle Ankara genelinde görev yapacağız. Kesim alanlarının temizliği, ilaçlanması ve denetimi bayram boyunca aralıksız sürecek. Önceliğimiz vatandaşlarımızı bilgilendirerek sürecin düzenli ilerlemesini sağlamak' ifadelerini kullandı.

SAĞLIK VE İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTIRILDI

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mümtaz Yavuz, 'Vektörle mücadele çalışmalarımız yılın başından bu yana sürüyor. İlçe belediyeleriyle koordineli çalışarak aynı alanlarda çakışmayı önlüyor, halk sağlığını korumayı önceliklendiriyoruz' diye konuştu.

ATIK YÖNETİMİ VE BERTARAF SÜRECİ TAKİPTE

Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Şener, kurban atıklarının hızlı şekilde toplanmasının önemine dikkat çekerek, 'Atıkların aynı gün içinde mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi için tüm birimlerimiz koordineli çalışacak' dedi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Ömer Faruk Öztürk ise atıkların transfer sürecinin titizlikle yürütüleceğini belirtti.

BelPLAS Genel Müdür Yardımcısı Ali Tokmak da bayram süresince 24 saat esasına göre çalışacaklarını ifade ederek, kesim alanlarında temizlik ve ilaçlama çalışmalarının kesintisiz sürdürüleceğini söyledi.

VEKTÖRLE MÜCADELEDE YEREL İŞ BİRLİĞİ

ABB'de, vektörle mücadele çalışmalarında yerel iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ayrı bir toplantı da gerçekleştirildi. İlçe belediyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, ilaçlama faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi ve koordinasyonun artırılması hedeflendi.

Her iki toplantı kapsamında alınan kararlarla birlikte Başkent genelinde bayram süresince hijyen, denetim ve sağlık çalışmaları eş zamanlı ve koordineli şekilde yürütülecek.